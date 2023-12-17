ايت نوري يعود للمنافسة الرسمية بعد غياب لـ 3 أسابيع

عاد الدولي الجزائري ريان ايت نوري إلى المنافسة الرسمية رفقة ناديه ولفارهمبتون في الوقت المناسب بعد غياب لـ 3 أسابيع كاملة.

وتخلص ايت نوري من الإصابة نهائيا بعدما شارك في مباراة فريقه أمام نادي ويست هام التي انتهت بخسارته ورفقائه بثلاثية كاملة.

وجرت المباراة بملعب “لندن الأولمبي” ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، التي عرفت ايت نوري بشكل احتياطي بداية من الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني.

وسيمنح ايت نوري حلول إضافية لدفاع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا، التي ستنطلق في جانفي القادم.

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