ايت نوري يقود وولفرهامبتون لربع نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

قاد الدولي الجزائري ريان ايت نوري فريقه وولفرهامبتون لربع نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي بعد الفوز أمام نادي برايتون بهدف نظيف.

وقدم ايت نوري مباراة في القمة، كما كان أفضل اللاعبين فوق المستطيل الأخضر، وعرفت المباراة قيام المدافع الفنان بمراوغة عالمية لثلاثة لاعبين من الفريق الخصم.

كما لعب مدافع الخضر أساسيا في المباراة قبل أن يستبدل من طرف مدربه في الدقيقة 93 قصد تعزيز الدفاع.

فيما تحصل اللاعب الجزائري على تنقيط بـ 6.5 من 10 من قبل موقع “سوفاسكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات.