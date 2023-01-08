ايت نوري ينال العلامة الكاملة في مباراة ولفرهامبتون وليفربول

قدّم اللاعب الفرانكوجزائري ريان ايت نوري مباراة في المستوى المطلوب رفقة فريقه ولفرهامبتون أمام ليفربول التي انتهت بالتعادل.

وشارك ايت نوري أساسيا في المباراة إلى غاية الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني، قبل أن يستبدله مدرب لوبيتغي بعد معاناته بسبب الإصابة.

كما نال لاعب انجي السابق العلامة الكاملة من قبل موقع “هوسكورد” المتخصّص في الأرقام والإحصائيات، الذي منحه 6.7 من 10.

وعرف المدافع المرشّح بقوة للانضمام لـ “الخضر” بدقة تمريراته التي كانت صحيحة تماما، إلى جانب قطعه بـ 4 مرتدات صحيحة.

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