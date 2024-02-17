ايت نوري ينال تنقيطا مميزا في لقاء ولفرهامبتون وتوتنهام

قاد الدولي الجزائري ريان ايت نوري فريقه ولفرهامبتون للفوز أمام توتنهام بثنائية مقابل واحد في قمة الجولة 25 من البطولة الإنجليزية.

وشارك ايت نوري أساسيا، أين صال و جال في الملعب، كما قدم مباراة في القمة بتمريراته الجميلة وفنياته الكبيرة.

ونال ايت نوري تنقيطا مميزا وصل إلى 7.2 من 10 حسب موقع “هوسكورد” المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

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