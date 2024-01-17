ايداع إطارات بالجوية الجزائرية ومدير وكالة سياحة حبس الحراش لتلاعبهم بالمال العام

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد ليلة أمس الثلاثاء، إطارات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية وآخرين يسيرون وكالة سياحة وأسفار. لتورطهم في قضية تبديد المال العام.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار أنلاين”، فإن الأمر يتعلق بكل من المدعو “س ت”. الأمين العام السابق لنقابة الشركة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ورئيس للجنة المساهمات بذات الشركة المشرفة على تمويل رحلات العمرة والأسفار لفائدة عمال المؤسسة. إلى جانب المدير العام لوكالة السياحة والأسفار “ت ص”.

وكانت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد جمدت نشاط لجنة المشاركة بسبب قضايا الفساد التي تورط فيها المشرفون عليها وعلقت غضوية أعضائها، عام 2021، إلى حين اجراء انتخابات داخلية والاعلان عن رئيس جديد وأعضاء جدد، ما حرم عمال المؤسسة من الاستفادة من قروض تسدد تدريجيات ومن خدمات العمرة والحج والعلاج على مستوى عيادات طبية متعاقد معها.