ايداع العضو بحركة “الماك” الإرهابية قميرة نايت سيد حبس القليعة

أمر عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء بايداع العضو بحركة الماك الانفصالية وعضو في رئاسة المؤتمر الامازيغي، قميرة نايت سيد أمام الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

وجاء أمر ايداع المتهمة حبس القليعة بعدما تم تقديمها من طرف مصالح أمن العاصمة أمام وكيل الجمهورية للسماع اليها في محاضر رسمية.

وقد كانت عائلة قميرة نايت سيد، قد أعلنت اختفاء ابنتها، من منزلها بمدينة ذراع بن خدة بتيزي وزو، قبل ايام قليلة، قبل ان تنقل مصادر إعلامية أخبار عن خبر وجودها رهن الحجز تحت النظر.