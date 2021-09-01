ايداع القيادي في حركة “الماك” سليمان بوحفص الحبس المؤقت

أمر عميد قضاة التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد، اليوم الأربعاء، بإيداع القيادي في حركة الماك، سليمان بوحفص الحبس المؤقت على ذمةالتحقيق.

ونسبت للمتهم تهما تتعلق بالانخراط و المشاركة في الجمعيات والتنظيمات او الجماعات والمنظمات يكون غرضها القيام بافعال ارهابية وجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن.

وشهدت المحكمة منذ الصباح الباكر تطويقا أمنيا بمحيطها، خلال تقديم المتهم من قبل مصالح أمن العاصمة، تحسبا لتقديم المتهم سليمان بوحفص،

بحيث جاء تقديم المتهم بعد ساعات فقط من تسليمه من قبل السلطات التونسية لنظيرتها الجزائرية، لأجل اخضاعه للتحقيق القضائي واستجوابه بخصوص التهم الموجهة اليه.