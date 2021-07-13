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ايداع المتسبب في حادث مرور واد ورزق بقسنطية الحبس المؤقت

بقلم شمس الدين تامر
ايداع المتسبب في حادث مرور واد ورزق بقسنطية الحبس المؤقت
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أمر قاضي التحقيق بمحكمة زيغود يوسف  بإيداع السائق المتسبب في حادث المرور المميت  الذي أودى بحياة 19 شخصا  بين ولايتي قسنطينة وجيجل  الحبس المؤقت

وحسب بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة زيغود يوسف  فإنه وبعد استكمال التحقيقات من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني  ببني حميدان في قضية الحادث المرور المميت على مستوى الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي قسنطينةوجيجل  بالمكان المسمى وادي مرزق و الذي أدى لوفاة 19 شخصا و أدى إلى إصابة 9 أشخاص اخرين بجروح  تم تقديم الأطراف اما النيابة اليوم.

وكيل الجمهورية

” وعليه تم متابع المشتبه فيه المدعو ه خ” بموجب طلب افتتاحي لدى قاضي التحقيق  بالغرفة الأولى لدى  ذات المحكمة

ووجهت  للمتهم جنحة القتل الخطأ بواسطة محكمة بأصناف الوزن الثقيل بتوافر ظرفي الإفراط في السرعة والحمولة الزائدة،  مخالفة الجروح الخطأ،  وعند سماعه من قبل قاضي التحقيق امر بإيادعه الحبس المؤقت.

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