ايداع المتهم الأول في قتل شاب بالمرادية رهن الحبس المؤقت بالحراش

أمر عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة سيدي امحمد، إيداع مرتكب جريمة قتل شاب بالمرادية رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.

المتهم شاب في مقتبل العمر تم توقيفه مساء الأربعاء، رفقة متهم آخر من قبل عناصر الأمن الحضري بسيدي امحمد، وتم توجيه له تهمة القتل العمدي مع صبق الاصرار والترصد.

و بعد الإستماع إليهما من قبل وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، تمت احالتهما على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى أين استمر التحقيق لساعات متأخرة من الليل.

هذا وقد أمر قاضي التحقيق، بإيداع متهم واحد رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع المتهم الآخر تحت الرقابة القضائية.

وبعد الإستماع أيضا إلى الشهود تم توجيه الإتهام إلى متهمين آخرين ووضعهم تحت الرقابة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من مستجدات أخرى في ذات القضية .

و بالرجوع إلى الوقائع التي تعود لتاريخ 19 أكتوبر، قام المتهمون بقتل وقطع يد الضحية وهو صاحب شركة متخصصة في مجال الإطعام كما قاموا بالإستلاء على سيارته من نوع بيام دوبل في.