ايداع المدير العام للصيدلية المركزية الحبس المؤقت

الوطني
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ايداع المدير العام للصيدلية المركزية الحبس المؤقت
بقلم نجيبة سماي

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، وضع كل من المدير العام  للصيدلية المركزية للمستشفيات رهن الحبس المؤقت.

ومثل صباح اليوم ثلاث مسؤولون بالصيدلية المركزية للتحقيق بمحكمة الدار البيضاء، بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد.

ويتابع المسؤولون بتهم تتعلق بإبرام صفقات غير قانونية، منح امتيازات غير مستحقة، تبديد أموال عمومية، مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال، التصريح الكاذب في فواتير الاستيراد.

وفي المقابل أمر قاضي التحقيق، تحويل أحد الشهود إلى متهم ويتعلق الأمر بـ “ت.ع” اطار بالصيدلية المركزية للمستشفيات، وأمر  بإيداعه رهن الحبس المؤقت.


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