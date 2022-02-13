ايداع الموقوفين في قضية غلق طريق دنيا بارك الحبس المؤقت والمحاكمة يوم 20 فيفري

أمر قاضي الجلسة بمحكمة الجنح ببئرمراد رايس، اليوم الأحد، بوضع 11 متهما تسببوا في غلق الطريق السريع الغربي على مستوى منتزه دنيا اتجاه زرالدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.مع تأجيل جلسة المحاكمة الى يوم 20 فيفري.

ووجهت للموقوفين 11 تهما تتعلق بتعريض حياة الغير و سلامتهم الجسدية للخطر ببإنتهاك واجب من واجب السلامة التي ينص عليها القانون و اعاقة الطريق العام.

وكانت هيئة دفاع الموقوفين قد تقدمت بطلب الافراج عنهم، إلا أن القاضي رفض ذلك واودعهم الحبس المؤقت، على ان تتم محاكمتهم يوم 20 فيفري.

وقائع قضية الحال حسب بيان أرسلته مصالح الدرك الوطني، تعود إلى تاريخ 04 فيفري الجاري في حدود الساعة الخامسة مساء، على مستوى الطريق السريع الغربي الرابط بين بن عكنون وزرالدة، قام بعض مستعملي الطريق باستعمال سياراتهم ودراجاتهم النارية أثناء موكب زفاف، بالغلق الكلي للطريق السريع الغربي على مستوى منتزه دنيا.

مما تسبب في ازدحام خانق لحركة المرور والشل التام لها، كما قام هؤلاء السواق بمناورات خطيرة أثناء السياقة، إضافة إلى التوقف العشوائي والنزول من مركباتهم وسط الطريق وأخذ صور وفيديوهات متسببين في عرقلة حركة المرور وإعاقتها، غير مبالين بمستعملي الطريق والأخطار التي قد تنجر عن مثل هذه التصرفات.

كما تمكنت وحدات الدرك الوطني من توقيف 11 شخصا متسببا في غلق الطريق وحجز 07 مركبات و08 دراجات نارية و بعد تقديمهم امام نيابة وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس تم إحالتهم على المحاكمة بموجب اجراءات المثول الفوري حيث وجهت لهم تهم تتعلق بتعريض حياة الغير و سلامتهم الجسدية للخطر بإنتهاك واجب من واجب السلامة التي ينص عليها القانون و اعاقة الطريق العام ،اين امر قاضي الجلسة وضعهم رهن الحبس المؤقت .

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