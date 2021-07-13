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ايداع الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال في قضية الموارد المائية

بقلم نجيبة سماي
ايداع الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال في قضية الموارد المائية
عبد المالك سلال
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امر قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي امحمد بإيداع الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال رهن الحبس المؤقت رفقة حسين نسيب وزير الموارد المائية الاسبق الحبس المؤقت.

ووجهت له تهم تتعلق بالفساد و تبديد اموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة في القضية التي طالت قطاع الموارد المائية و السدود المتابع فيها رفقة براقي ارزقي الوزير السابق للموارد المائية الذي تم ايداعه هذا الاخير شهر جوان من السنة الجارية .

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