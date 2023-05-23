ايداع بارون النخالة الحبس المؤقت بباتنة

أصدرت، اليوم، الجهات القضائية المعنية على مستوى محكمة سريانة الابتدائية بولاية باتنة أمرا بإيداع شاب أربعيني الحبس المؤقت.

في انتظار محاكمته لاحقا عن تهمة جناية المضاربة غير الشرعية وجنحة عدم التعامل بالفاتورة أو أية وثيقة التي تقوم مقامها عند القيام بعمليات البيع أو الشراء أو تأدية خدمة بين المتعاملين.

وجنحة الممارسات التجارية غير نزيهة، والإخلال بتنظيم السوق وإحداث إضطرابات فيه، وجنحة الوسم والبيانات غير مطابقة.

وذلك في قضية تعود الى تاريخ 16 ماي الجاري، عندما قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة بخدمة سد على مستوى الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي باتنة وسطيف.

اين قاموا بتوقيف مركبة نوع ” طويوطا هيليكس” على متنها 20 قنطارا من مادة النخالة دون حيازة سائقها على وثائق قانونية.

ومواصلة للتحقيق تم تكثيف التحري وتحديد أماكن المستودعات لصاحبها المتهم الرئيسي البالغ من العمر 46 سنة.

أين تم تفتيش ثلاثة منها تفتيشا أمنيا دقيقا مكن من حجز 115 قنطار و17 كغ من مادة النخالة كانت موجهة للمضاربة بقيمة مالية قدرت بحوالي 207000 دج.

وهي العملية التي لقيت ارتياحا كبيرا وسط الفلاحين والموالين الذين لطالما رفعوا شكاوى في خصوص صعوبة حصولهم على مادة النخالة، بسعرها المحدد من طرف الجهات المعنية، في وقت يضطرون لشرائها بأسعار مضاعفة من طرف المضاربين.