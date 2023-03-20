ايداع تاجر الحبس لتهريبه مواد صيدلانية أجنبية الصنع وعرضها للبيع عبر ” الفايسبوك”

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة شرقي العاصمة اليوم الاثنين بايداع المتهم المدعو” ط.م” رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق عن تهمة التهريب لمواد صيدلانية وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة.

وجاء أمر قاضي التحقيق بعدما تم تقديم المتهم في قضية الحال أمام نيابة المحكمة ثم احالته للتحقيق في أعقاب فتح تحقيق قضائي في قضية تهريب مواد صيدلانية وبيعها بأثمان باهضة بطريقة غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بحيث كللت التحقيقات الأمنية والقضائية بحجز كمية معتبرة من الأدوية من مختلف الانواع ذات صنع أجنبي، مخبأة في مستودع غير مصرح به هو الآخر .