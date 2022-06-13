ايداع رئيس سابق لبلدية ميلة وأمينها العام الحبس

أودع خلال جلسة محكمة الجنايات قبل قليل، طبقا لإجراءات تنظيمها رئيس سابق للمجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة الحبس ( م م ) بمعية الأمين العام السابق أيضا لذات المجلس البلدي ( ك ص ).

وأدين كلا من الموقوفين اللذين كانا في وضعية رقابة قضائية بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بالايداع في الجلسة، حيث تكفل عناصر الأمن المتواجدين بالقاعة في ضبطهما وتحويلهما إلى المؤسسة العقابية.

ويتابع كلا من الموقوفين تهمة جناية تزوير محرر عمومي ورسمي بتزييف جوهره وذلك بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت وأمليت من الأطراف.

وكان ممثل الادعاء قد التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للمعنيين.