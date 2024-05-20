ايداع رب أسرة الحبس اختطف ابنه الرضيع ليوم كامل وحقنه بحقنة

أمرت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الإثنين، بإيداع المتهم المدعو ” ب. رياض” عن تهمة تعريض حياة قاصر للخطر، اضرارا بابنه الرضيع ذو ال5 أشهر.

وحضر المتهم الجلسة وفقا لاجراءات المثول الفوري برفقة زوجته، صاحبة الدعوى، إلى جانب شقيقه المسمى ” ب، عبد الرقيب” والوالدة العجوز المسماة “ك. جميلة”.

وحسب المعلومات المتوفرة في ملف القضية، فإن المتهم الموقوف ” ب. رياض” قام بحمل ابنه الرضيع من المهد، واختفى لمدة يوم كامل، دون إعلام زوجته بمكان تواجده أو طلب الإذن منها لاخراج الطفل الرضيع من مسكن الزوجية الكائن مقره بدار البيضاء شرقي العاصمة .

وتبين بعد رجوع المتهم برفقة الطفل الرضيع، أنه قام بحقنه ب”حقنة” لم تقدم الزوجة الضحية في الجلسة توضيحات اكثر للقاضي، بسبب تأجيل المحاكمة إلى جلسة 27 ماي المقبل.

وتبين في إطار المحاكمة أن المتهم محجور عليه من طرف المحكمة، حين ارتكابه الوقائع.

كما أمر القاضي بوضع المتهم في الحبس، إلى حين النظر في الملف للتصرف فيه وفقا للقانون في الجلسة المقبلة.

ياسمينة دهيمي