ايداع رب أسرة الحبس قتل زوجته ثم رماها من ” البالكون” ليلة العيد

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، بإيداع رب أسرة تاجر بالعاصمة، يبلغ من العمر 53 سنة. رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، بعد ازهاقه روح زوجته الثلاثينية. أم لطفلين ليلة عيد الفطر، بمسكنها العائلي بباب الزوار شرقي العاصمة.

وحسب مصادر موثوقة ل “النهار ” ، فإن وقائع القضية انطلقت في أعقاب اكتشاف جثة تعود لامرأة ملقاة على الارض. بحي “اسماعيل يفصح” بباب الزوار بالعاصمة خلال شهر رمضان، بتاريخ 9 افريل 2024 الجاري، الموافق لليلة عيد الفطر المبارك.

وعليه تم فتح تحقيق في ملابسات الجريمة، انطلاقا من توقيف زوجها المقيم في منزل أصهاره ” أهل زوجته”. أين صرح في محاضر سماعه أمام رجال الضبطية القضائية، لامن مقاطعة الشرقية بباب الزوار. بأن زوجته تعرضت للسقوط من الطابق الرابع للمسكن العائلي خلال قيامها بتنظيف زجاج نافذة الشرفة.

واستكمالا لاجراءات التحقيق وبعد معاينة جثة الضحية، التي كان عليها كدمات زرقاء واخرى حمراء. على مستوى الظهر والرأس، ومناطق متفرقة من جسدها، كما تم رفع بصمات من مسرح الجريمة. ليتم الكشف عن تعرض المرحومة للقتل العمدي، حيث أسفرت نتائج الخبرة الطبية، أن سبب الوفاة عنيفة.

كما ان الضحية توفيت بدقائق قبل سقوطها من أعلى الشرفة، ما فتح الشكوك حول تورط زوجها المشتبه فيه الأول في القضية.

المتهم ينكر..

وحسب ذات المصادر فإن المشتبه فيه ظل ينكر ضلوعه في جريمة قتل أم طفليه. واعترف فقط بوقوع مشادات لسانية بينهما في منزل الزوجية في حدود الساعة الرابعة زوالا، حول المصروف اليومي، وأمواله التي جناها من الإرث.

معترفا المتهم بأنه تخاصم مع زوجته واشتدت الخصومة بينهما، لدرجة تبادلا الضرب. بواسطة سلاح أبيض من نوع ” مطرقة” ، مقرا بأنه وجه لها ضربة على الرأس بعدما ضربته هي الأخرى بنفس الأداة.

كما نفى المتهم نفيا قاطعا قتلها زوجته الضحية بالمطرقة حسب ما أسفرت عنه نتائج التحقيق. وفقا للخبرة المنجزة من طرف الطبيب الشرعي المعاين للجثة.

وتبين في إطار التحريات في ملابسات الجريمة، أن المتهم حاول التخلص من اداة الجريمة وملابسه. لطمس آثار الجريمة، وابعاد الشبهات عنه، قبل أن يتم العثور عليها بمكان قريب من موقع الجريمة.

وتم متابعة المتهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، وطمس آثار الجريمة من طرف قاضي التحقيق.

وفي انتظار ما تسفر عنه مجريات التحقيق خلال الأسابيع المقبلة من مستجدات أخرى. عن الجريمة النكراء التي اهتز لها حي ” اسماعيل يفصح” خلال شهر رمضان 2024.