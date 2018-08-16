ايداع شخصين الحبس والافراج المؤقت عن اثنين في قضية سرقة جهاز كشف بالأشعة بادرار

المتورطون اعترفوا بانهم قاموا بسرقة الجهاز من اجل استخراج مادة الزئبق

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار الابتداءية اليوم الخميس بايداع شخصين الحبس والافراج عن اثنين اخرين،

وذلك بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بالتعدد واستحضار مركبة في قضية سرقة جهاز الكشف بالأشعة من مستشفى اين سينا،

حيث تمكنت للاشارة مصالح الشرطة بأمن الولاية وبعد التحريات المعمقة من القبض على المتهم الرئيسي وهو موظف “ممرض” بمصلحة الاستعجالات وثلاثة أشخاص أخرين شركاء له في العمليةـ

وتم استرجاع الجهاز رغم تعرضه للحرق، فيما أوضحت مصالح الشرطة أن المتورطين اعترفوا خلال مراحل التحقيق أنهم قاموا بالعملية بغرض استخراج مادة الزئبق من الجهاز وهي مادة تباع باثمان باهضة.