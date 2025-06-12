ايداع شخصين وحجز كميات معتبرة من المخدرات وأقراص “اكستازي”

تمكن الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ لحي الصنوبر بأمن ولاية وهران من الاطاحة بمروجين للسموم ينشطان ضمن شبكة إجرامية.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهما، وحجز كمية من الكيف المعالج علة شكل 23 صفيحة. بوزن قدره 02 كلغ و460 غرام من الكيف المعالج، و 204 قرص مهلوس من نوع اكستازي) .

العملية جاءت بعد التحريات الميدانية عن نشاط المشتبه فيهما إستغلالا لمعلومات مفادها قيام السالفي الذكر بنقل والمتاجرة في هذه السمو.م متخذين من مساكنهم وكرا لتغطية نشاطهم الإجرامي، بعد مراقبة وترصد تحركاتهم ونشاطهم الاجرامي. وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم. واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع ا وكيل/ الجمهورية لدى محكمة وهران. واستصدار أذون بالتفتيش وتمديد الاختصاص تم الإيقاع بهما الواحد تلو الأخر، وحجز الكمية الضبوطة. ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهما ، قدما بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقهما أمر إيداع.

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