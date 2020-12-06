ايداع شخصين ينشطان بمكتب دراسات الحبس المؤقت بتهمة النصب و الاحتيال على الجمهور باسم شركة “كيونيت” بغرداية

امر قاضي التحقيق بإيداع متهمين الحبس المؤقت بتهم متعلقة بالنصب و الاحتيال على الجمهور بعدما احالتهم من طرف وكيل الجمهورية لذى محكمة غرداية.

القضية التى حققت بها مصالح البحث و التحري التابعة لمصالح الدرك الوطني حول نشاط مشبوه لمكتب دراسات و استشارات قانونية يدعي عمله رفقة شركة “كيونيت” اين ذهب ضحيته العديد من المواطنين الذين تم بيعهم اجهزة اعلام الي و ساعات باثمان خيالية ليتم الزامهم في شبه سلسلة نصب حيث يجبر الواحد من الضحايا على الايقاع باثنين اخرين و تستمر السلسلة للايقاع باكبر عدد ممكن من المواطنين الذين يتم بيعهم اجهزة و ساعات و عدد من السلع باثمان خيالية كما يتم عرض تكوين لهم لطريقة العمل التى تشبه النصب و الاحتيال اكثر منها تجارة.

كما اكد عدد من الضحايا انهم الى غاية الساعة لم يستلمو حتي السلع التى دفعو اثمان كبيرة بعدما تم الايقاع بهم ليقومو بتدوين شكاوى لدى مصالح البحث و التحري التى فتحت تحقيق معمق في القضية و تم على اثرها تقديم متهمين اثنين الى محكمة غرداية.