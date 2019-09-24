ايداع صالح نواصري رئيس الأمن الولائي السابق بوهران الحبس

أودع اليوم الثلاثاء، قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس رئيس الأمن الولائي السابق لوهران مراقب الشرطة صالح نواصري الحبس المؤقت.

صالح نواصري متابع بتهم استغلال النفوذ، تبييض الأموال وسوء استغلال الوظيفة بعد ورود اسمه في قضية المدير الولائي للوكالة العقارية محمد مباركي.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة حي جمال الدين بوهران قد أمر بايداع مباركي الحبس بتهمة نهب العقار يعد جملة من التحقيقات.

الجهات الأمنية المختصة متمثلة في الفرقة الاقتصادية والمالية لامن وهرانباشرت تحقيقات مع اطارات ومسؤولين نافذين تتوطوا في ملف مباركي.

مباركي الذي حول عقارات بملايين المليارات على مستوى إقليم دائرة بئر الجير من بينهم رئيس بلدية السانية بحي بوناقة الموثقة كانت تشغل منصب محافظة عقارية سابقا وشقيق مدير الأمن الوطني السابق عبد الغني هامل المدعو يماني أطيعوا جميعهم الحبس استكمالا لتحقيقات موسعة.

وهي القضية التي لها علاقة بنهب العقار على مستوى بلدية بئر الجير بتواطؤ والي وهران السابق عبد الغني زعلان المتواجد حاليا بسجن الحراش وكذا والى وهران الاسبق عبد المالك بوضياف.

اين توصلت التحقيقات السابقة المباشرة من قبل مصلحة الشرطة القضائية لامن وهران إلى أنه تورط في عديد قضايا نهب العقار اين تجاوزت مساحة الأراضي المستولى عليها بطريقة غير قانونية.

الأراضي تابعة لامتلاك الدولة الـ 100 هكتار بدائرة بئر الجير تم بيعها لمسؤولين نافذين بأسعار رمزية لا تفوق ال 1000 دج للمتر المربع الواحد.