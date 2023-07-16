ايداع عصابة ” فرفور” الحبس سطت على مليار ونصف من محل تجاري بالحميز

تمكنت مصالح الدرك الوطني شرقي العاصمة، من توقيف عصابة اجرامية، تضم 4 أفراد. قامت بالسطو على محل تجاري خاص ببيع أدوات البناء بسوق الحميز في جنح الظلام، بعد التسلل اليه عبر الشرفة العلوية .

وتبين من خلال جلسة المثول الفوري، بمحكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاحد،أن المتهمين بتاريخ 9 جويلية الجاري. تنقلوا الى سوق الحميز ليلا على متن مركبة، ولدى وصولهم الى محل الضحية المدعو ” م. ع. الحليم”. اقتحموه وهم ملثمين بأقنعة على وجوهم للتمويه.

وخلالها تمكن الجناة من السطو على ” كوفر” صندوق الاموال الذي كان يحوي على مبلغ مالي معتبر. مقدر ب 1 ونصف مليار سنتيم، ثم لاذوا بالفرار.

وفي الجلسة اعترف المتهم الرئيسي ” ت.م” المكنى ” فرفور” بالوقائع التي ارتكبها، ملتمسا الصفح من الضحية.

وقرر القاضي تأجيل محاكمة المتهمين بطلب من هيئة الدفاع، ليصدر بمجوبه أمر بوضع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت على أن تتم محاكمتهم الاسبوع المقبل.