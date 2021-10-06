ايداع عضو باللجنة المركزية لـ “الافلان” الحبس المؤقت ووضع 11 متهما تحت الرقابة القضائية

أمر عميد قضاة التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الحنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، امسية الثلاثاء إلى الأربعاء، بايداع امين محافظة البليدة سابقا ونائب برلماني سابق المتهم ” يسعد محمد” الذي يعد حاليا عضو باللجنة المركزية لحزب الافلان، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، فيما امر قاضي التحقيق بوضع 11 متهما تحت الرقابة القضائية.

كما استفاد 7 متهمين آخرين يتقدمهم نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي للابيار المدعو “بن صغير شقيق”،

من الإفراج المؤقت، في قضية تحطيم وتخريب مقر حزب الافلان بحيدرة. وحسب ما اوردته مصادر ” النهار”، فإن المتهمين تم متابعتهم بتهم تتعلق بجنحة اقتحام مقر الحزب بالقوة، عن طريق الكسر والتحطيم.

حيث تم تقديم الأطراف المتهمة امام الجهات القضائية، في أعقاب تعرض مقر حزب جبهة التحرير الوطني بحيدرة للتخريب والتحطيم، خلال شهر سبتمبر المنصرم، من طرف أعضاء من اللجنة المركزية، للمطالبة برحيل الأمين العام أبو الفضل بعجي بعد أن رفض الأخير استدعاء وعقد دورة استثنائية لانتخاب أمين عام جديد.

لتعرف القضية بعدها تصعيدا عقب نشوب تجاذبات بين بعجي ومعارضيه حول شرعية قيادته للحزب.