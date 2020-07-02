ايداع قاتل الخمسيني برياض الفتح المدنية رهن الحبس المؤقت بالحراش

مثل اليوم امام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد شاب في العقد الثالث من العمر من أجل التحقيق معه بعد قيامه بقتل خمسيني بعدة طعنات بالسكين بمختلف مناطق جسمه بمنطقة رياض الفتح بالمدنية.

و حسب مصادر قضائية فقد مثل أيضا مع المتهم الرئيسسي 3 اشخاص أخرين فيهم في ارتكاب الجريمة حيث تم تحويلهم الى قاضي التحقيق الغرفة 15 بمحكمة سيدي امحمد الذي وجه للمتهم الرئيسي تهمة القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد.

وحسب المصادر التي تحصلت عليها “النهار اونلاين”ان الحادثة وقعت بتاريخ 30 جوان في حدود الساعة السادسة و النصف مساءا اين كان المتهم جالسا مع الضحية يتناولان الخمر و طلب منه مبلغ 5000 دج رفض الضحية عن منحه المبلغ ما دفع بالمتهم الى طعنه بالسكين وتركه جثة هامدة.

هذا و قد أمر قاضي التحقيق بايداعه رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش فيما تم وضع 3 شباب اخرين تحت الرقابة القضائية في انتظار ما ستفسر التحقيقات القضائية من مستجدات حول هذه القضية لاحقا