ايداع كاتبة ضبط الحبس لتورطها في سرقة مخدرات محجوزة بالمحكمة بغرض ترويجها ببومرداس

أمر قاضي التحقيق بمحكمة بومرداس أمس الثلاثاء، بايداع كاتبة ضبط بمحكمة الرويبة رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، لمتابعتها في قضية بيع المخدرات بطريقة غير شرعية، واساءة استغلال الوظيفة.

وحسب ما أفيد من معلومات عن القضية، فإن المتهمة التي تزاول عملها بمصلحة المحجوزات بمحكمة الرويبة، قد تم توقيفها ليلة الاحتفال برأس السنة نهاية الاسبوع الفارط، طرف أمن ولاية بومرداس، بوسط المدينة في حالة تلبس بالجرم، وهي على متن مركبة برفقة أحد الشبان يصغرها سنا.

بحيث وعقب اخضاع المتهمة للتفتيش الجسدي تم العثور على كمية من المخدرات، من نوع القنب الهندي، والكوكايين، ومؤثرات عقلية، موضوعة في خمسة أكياس صغيرة، بداخل المركبة، وأخرى كانت مخبأة في ملابسها الداخلية، بالاضافة الى كمية من المشروبات الكحولية.

والخطير في القضية فإن الممنوعات محل الحجز ” ماعدا قارورات الخمر” ، وبعد تفحصها ثبت أنها من المحجوزات التابعة للمحكمة التي تزاول مهامها بها، ولقد استغلت المتهمة وظيفتها لسرقتها بغرض ترويجها وبيعها للشباب المدمن على تعاطيها.

وحسب المصادر التي أوردت المعلومة ل” النهار” فإن القضية تحركت خيوطها، عقب اكتشاف اختفاء محجوزات من محكمة الرويبة خلال الاشهرالفارطة، في ظروف غامضة، ولقد أثارت هذه القضية تساؤلات عديدة، خاصة وأن المحجوزات مسجلة على مستوى المصلحة، واخراجها ليس بالأمر الهيّن.

وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقا في الواقعة، ليتم بعد عملية بحث وترصد دقيقة من الاطاحة بالفاعل، وتبين أن كاتبة ضبط الموقوفة هي التي كانت وراء اختفاء تلك المحجوزات من المحكمة، بصفتها تعمل بذات المصلحة.

للإشارة فإن المتهمة تم الايقاع بها، بعد نصب كمين لها، بالاستعانة بعنصر أمن كان برفقتها بيوم الوقائع، وهذا بعد الاشتباه بها في قضية اختفاء محجوزات من محكمة الرويبة جعلت النيابة العامة تأمر بفتح تحقيقا في ملابسات الجريمة.