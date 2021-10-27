ايداع مدير أملاك الدولة بالبيض الحبس لتورطه في قضايا فساد

أودع مدير أملاك الدولة بالبيض الحبس المؤقت بعد مثوله أمام القطب الجزائي المتخصص لتورطه في قضايا فساد. المتهم مثل أمام العدالة بوهران تمت متابعته بقضايا فساد بملف عقار خلال فترة توليه سابقا منصب مدير أملاك الدولة بغيلزان.

وفي المقابل فقد تم فتح ملفات لقضايا أخرى متعلقة بالفساد متورط فيها مسؤولون محلّيون سابقون بعين تموشنت على مستوى ذات القطب. أهمها ملف نهب العقار الفلاحي المتابع فيها الوالي السابق بعين تموشنت “أ.ح. ت”.

كما توبع في القضية مدير أملاك الدولة السابق “ع.ت” المتواجدين حاليا بمؤسسات إعادة التربية.