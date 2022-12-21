ايداع مدير تعاونية الحبوب بالمسيلة و8 إطارات رهن الحبس

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، ليلة أمس الثلاثاء، تسع إطارات بتعاونية الحبوب والبقول الجافة رهن الحبس المؤقت.

وعلمت “النهار أنلاين” من مصادرها الخاصة، بأن التهم التي يواجهها هؤلاء تتمثل في الإهمال وسوء استغلال الوظيفة والمضاربة والتزوير.

ومن ضمن الإطارات الذين أمر وكيل الجمهورية بإيداعهم رهن الحبس، مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة “س.ز”.

وقد تم الاستماع لهؤلاء الإطارات من قبل مصالح أمن حمام الضلعة بولاية المسيلة قبل تحويلهم على محكمة إقليم الاختصاص.

ولا تزال التحقيقات متواصلة حول قضية الحال في انتظار محاكمة المتهمين.

وليست هذه الفضيحة الأولى التي يقع فيها مسؤولين بتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان المهني الجزائري للحبوب، حيث كان قاضي التحقيق لدى محكمة مهدية في تيارت، شعر مارس من العام الجاري، قد وضع مدير تعاونية الحبوب والخضر الجافة، تحت الرقابة القضائية، والذي تزامن مع إنهاء مهامه من رأس المؤسسة، بسبب قيامه بتحويل آلات الحصاد إلى جهة أخرى بعد تعرضها لعملية سرقة طالت قطع غيار من تلك الآلات وطرح تساؤلات عن غياب الحراس، حيث تم رفع شكوى إلى عناصر الشرطة بأمن الدائرة، التي فتحت تحقيقا وتم استدعاء المدير وعدد من الموظفين والعمال والاستماع لأقوالهم، قبل إحالة الملف على العدالة وتقديمهم أمام قاضي التحقيق، الذي قرر وضع مدير التعاونية تحت الرقابة القضائية وتوجيه إستدعاءات للشهود.

ويحدث ذلك، في وقت تتوفر فيه إدارة الديوان المهني للحبوب على مدير للأمن ومفتش عام ومديرة جهوية مهمتهم الأساسية تكمن في مراقبة ومتابعة داخل التعاونيات قبل تأزم الأوضاع وتدخل الجهات الأمنية والقضائية على حد سواء.