ايداع مدير سابق لبنك “بدر” بمهدية وأمين مخزن الحبوب الحبس في تيسمسيلت

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت، بإيداع مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية فرع “ب” بتيارت وأمين مخزن الحبوب بمهدية الحبس المؤقت.

ويشتبه في تورط مدير الوكالة البنكية السابق وأمين مخزن الحبوب، في قضية صرف مبالغ مالية بطريقة مشبوهة.

وكانت فرقة الدرك الوطني لبلدية سيدي الحسني بتيارت قد أسندت لها مهمة التحقيقات التي بدأت بعد رفع شكوى من طرف 4 فلاحين ادعوا أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية.

وأمرت الجهة المختصة بفتح تحقيق، ليجري الاستماع لأقوال الفلاحين ثم استدعاء مدير بنك بدر “ب” بتيارت الذي كان يشغل نفس المنصب في بنك بدر بمهدية أثناء الوقائع.

كما استدعى وكيل الجمهورية أمين مخزن الحبوب بمهدية، قبل أن يقرر إيداع المدير وأمين المخزن الحبس المؤقت، فيما تم وضع 4 فلاحين تحت الرقابة القضائية.