ايداع مدير مركب 5 جويلية وثلاثة من إطاراته الحبس في قضية وفاة مناصري المولودية

أسفر التحقيق الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في فاجعة سقوط جزء من المدرجات العلوية لملعب 5 جويلية، شهر جوان الماضي، ووفاة 4 مناصرين لفريق مولودية الجزائر، عن وضع 4 مسؤولين رهن الحبس المؤقت.

وحسب بيان لمجلس قضاء الجزائر اليوم السبت. فإن التحقيق القضائي المفتوح في تلك الأحداث الأليمة التي عرفتها مباراة المولودية ونجم مقرة. يوم الـ 21 جوان 2025، شمل سماع الأطراف التي لها علاقة بالموضوع.

كما أبرز ذات البيان، أن قاضي التحقيق وجّه الاتهام لكل من قادة ياسين، مدير عام مكلف بتسيير المركب الأولمبي محمد بوضياف. حاج علي محمد رئيس وحدة ملعب 05 جويلية. بلمداني بلقاسم مساعد مدير وحدة ملعب 05 جويلية، عطوش علي مدير التجهيزات والصيانة بالمركب، تيو عبد القادر مدير الإدارة والوسائل بالمركب.

بالإضافة إلى بن عميروش هشام رئيس ورشة بملعب 05 جويلية. وهرمز سفيان رئيس ورشة تقنية بملعب 05 جويلية على. أساس جنحة الإهمال. وعدم الاحتياط المؤديان للوفاة، جنحة الإهمال وعدم الاحتياط المؤديان للجروح الخطأ. مخالفة الإهمال. و عدم الاحتياط المؤديان للجروح الخطأ. وجنحة إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمواد 288. 289 و442 من قانون العقوبات و33 من قانون مكافحة الفساد.

وأشار البيان نفسه، إلى أنه اليوم السبت الـ 27 سبتمبر 2025، تم سماع المعنيين المذكورين أعلاه من طرف قاضي التحقيق.

أين أمر بإيداع كل من قادة ياسين مدير عام مكلف بتسيير المركب الأولمبي محمد بوضياف، وبلمداني بلقاسم مساعد مدير وحدة ملعب 05 جويلية وعطوش علي مدير االتجهيزات والصيانة بالمركب. وهرمز سفيان رئيس ورشة تقنية بملعب 05 جويلية رهن الحبس المؤقت. مع وضع باقي المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية.

وفي الأخير أوضح البيان الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، أن هذا التحقيق القضائي متواصل وسيحاط الرأي العام علما بكل جديد في حينه.