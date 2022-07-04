ايداع مدير مطار هواي بومدين الحبس مع ادانته بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا

اصدر قاضي الجلسة بمحكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد كمال بن بوضياف حكما يقضي بإدانة الطاهر علاش الرئيس السابق لمطار الجزائر الطاهر علاش بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة مع اصدار امر ايداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش ،مع اصدار حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة للمدير المكلف بمشروع مطار الجزائر المدعو “خ.محمد”.

و احكاما اخرى متفاوتة تراوحت ما بين عام موقوفة النفاذ الى 10 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين وهم اطارات و مسؤولين بالمطار

مع مصادرة و حجز الاموال و الممتلكات العقارية و المنقولة الصادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد و مصادرة مبلغ الكفالة المقدر ب60 مليون دج مع الزام المتهمين المدانين بان يدفعو للخزينة العمومية 10 مليون دج

وجاءت هذه الاحكام بعد ان تمت متابعتة المتهمين في قضايا فساد تتعلق بإبرامهم صفقات مخالفة للقانون بخصوص بناء مطار هواري بومدين الجديد و الذي كبد الخزينة العمومية اموال طائلة.

ووجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة طبقا لقانون الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة .