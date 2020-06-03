ايداع مدير وحدة تغذية الأنعام و نائبه الحبس الإحتياطي بتيارت

أودع في ساعة متأخرة من ليلة أمس قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت مدير وحدة تغذية الأنعام ONAB بالرحوية و نائبه الحبس الإحتياطي، بعد أن وجهت اليهما تهمة سوء التسيير، كما تم وضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية.

تفجير القضية تعود بعد أن تقدم أحد الموالين ببلدية الرحوية، بشكوى عن قيام أشخاص مجهولين بإخراج كمية من الأعلاف بإسمه من الوحدة دون علمه.

لتشرع مصالح الامن لبلدية الرحوية في تحقيقات مكثفة، حيث تم استدعاء المدير وعدد من الموظفين و العمال للإستماع لاقوالهم، وامتد التحقيق لموالين من مناطق مختلفة.

وتبين أن كميات الأعلاف المخصصة للمواشي و الدواجن استخرجت بطريقة غير قانونية، حيث انكر هؤلاء التهم المنسوبة إليهما.

وحسب مصدرنا، فإن هذه الأعلاف المدعمة يشترط ان تستخرج في اكياس عليها ختم المؤسسة، حيث يرجح ان الكميات كانت تباع في السوق السوداء.

وبعد الإنتهاء من التحقيق الامنية أحيل الملف الى العدالة، حيث تم تقديم المتهمين أمس امام وكيل الجمهورية الذي أحال القضية الى قاضي التحقيق الذي استمع مطولا اليهم، قبل أن يقرر في حدود الساعة الثانية صباحا، بإيداع مدير الوحدة و نائبه الحبس الإحتياطي بتهمة سوء التسيير .

كما تم وضع إطارين آخرين بالمؤسسة و ناقلين خواص و موال تحت الرقابة القضائية.