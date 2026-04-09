ايداع مسبوق الحبس شجّ رأس جاره الستيني بباش جراح

أمرت محكمة حسين داي بالعاصمة، اليوم الخميس بوضع متهم موقوف من ذوي السوابق القضائية المدعو “ب.اس”، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش،لضلوعه في قضية اعتداء بواسطة سلاح أبيض راح ضحيتها رب عائلة ستيني يدعى “ك.ح”.

حيث تم متابعة المتهم بجنحة الضرب والجرح العمدي، بينما التمس وكيل الجمهورية بالجلسة أمرا بوضع المتهم بالحبس.

وحسب المناقشة الأولية للملف،فإن المتهم جرى توقيفه على خلفية شكوى تقدمت بها جاره الضحية “ك.ح”، لتعرضه إلى اعتداء خطير أمام مقر إقامته بباش جراح، بسبب خلافات مع جاره.

وبيوم الوقائع قدم المتهم الى مقر سكناه فوجدت الباب مخلوعا، وهو ما ثار غضبه فراح يسب الضحية ثم قام بضربه من الجهة الخلفية على مستوى الرأس مسببات له عجزا طبيا، حسب الشهادة الطبية التي قدمها المجنى عليها أمام رجال الضبطية.

وخلال الجلسة أنكر المتهم اعتداءه على الضحية مصرحا أمام القاضي أنه جاره الماثل أمامه لديه خلافات معه بسبب رمي النفايات أمام مسكنه.

وبيوم الوقائع عند عودته الى المنزل وجد الباب مخلوعا (شبه مجطم) فاستغربت منه ، غير أن الضحية لطم رأسه بالباب معلقا أن الله أخذ ثأره، وهو ما أغضب القاضي منوها المتهم أن تصريحاته هذه غير لبقة أمام شخص في عمره والده يعتدي عليه بالضرب ثم يهينه بالكلام امام المحكمة.

وأمام ما ورد أجلت المحكمة محاكمة المتهم الى جلسة 15 أفريل لتأسيس دفاع.