ايداع مضاربين في مادة الزيت الحبس المؤقت بسيدي بلعباس
بقلم عاشور عبد الكريم
امرت محكمة سيدي بلعباس، اليوم الخميس، ايداع متهمين اثنين الحبس المؤقت في قضية المضاربة غير المشروعة على مادة الزيت.
وحسب بيان المحكمة، فلقد صدر أمر بالقبض ثم الايداع على متهم اخر ـ في حالة فرار وكل من يكشف عنه التحقيق مع حجز كل ماله علاقة بالقضية.
للعلم، ان قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21 / 15 الصادر في 28. 12. 2022 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل الى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا أرتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
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