 ايداع مضاربين في مادة الزيت الحبس المؤقت بسيدي بلعباس

امرت محكمة سيدي بلعباس، اليوم الخميس، ايداع متهمين اثنين الحبس المؤقت في قضية المضاربة غير المشروعة على مادة الزيت.

وحسب بيان المحكمة، فلقد صدر أمر بالقبض ثم الايداع على متهم اخر ـ في حالة فرار وكل من يكشف عنه التحقيق مع حجز كل ماله علاقة بالقضية.