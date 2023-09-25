ايداع ملفات تنظيم حج 2024 بداية الغد

يشرع الديوان الوطني للحج والعمرة بداية من يوم غد الثلاثاء، في استقبال ملفات وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم موسم الحج لموسم 2024.

وقال الأمين العام لاتحاد الوطني لوكالات السياحة والإسفار، تومي صلاح الدين، في اتصال مع “النهار أنلاين” اليوم الاثنين، بأن دفتر الشروط الخاص بموسم حج 2024، مطابق تماما لذلك الذي تم إصداره الموسم الماضي، وأن تاريخ إيداع الملفات سيكون بداية من يوم غد، للوكالات التي تستوفي الشروط المعلن عنها سابقا.

وسيرافق وكالات السياحة والأسفار، عند انتقالها إلى الأراضي السعودية لملاقاة المتعاملين ملاك ومسيري الفنادق وفد من الجزائر مكلف بعملية تقييم العروض حسبما كشف عنه المتحدث-الذي ثمن المستوى الذي بلغته الجزائر في تنظيم موسم الحج لموسم 2023.

ويؤكد دفتر الشروط على أهمية حيازة الوكالة لسبع سنوات كخبرة في المجال وخمسة موظفين دائمين.