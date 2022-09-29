ايداع منتحل صفة شرطي الحبس الحبس المؤقت

أمر قاضي محكمة الجنح بباب الوادي شاب في العقد الرابع من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بعد ان انتحل صفة شرطي بالعاصمة وقيامه بالنصب على العديد من المواطنين .

حيثيات قضية الحال تعود بعد ان تمكنت فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية للمقاطعة الأولى للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر من الإطاحة بالمشتبه فيه

العملية تمت على إثر دوريات لعناصر الشرطة بوسط المدينة, أين لفت انتباههم شخص يقوم بتصرفات مشبوهة مع أصحاب المحلات التجارية و المواطنين, ليتم توقيفه ،كما تم العثور بحوزته على غمد لسلاح ناري ،و2 من حامل مخازن لمسدس

بالاضافة الى مصباح يدوي و حافظة بطاقة مهنية ،و بعد أن تمت إحالته على العدالة من اجل التحقيق معه تبين ان المشتبه فيه مسبوق قضائيا في عدة قضايا مماثلة ،حيث وجهت له تهمة انتحال مهنة منظمة قانونا و النصب و الاحتيال .