ايداع “مير” بئر خادم الحبس بتهمة تعاطي رشوة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش ، بايداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر خادم غرب العاصمة المدعو ” ه.س” رهن الحبس المؤقت. على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بتلقي مزية غير مستحقة واساءة استغلال الوظيفة.

بحيث خضع المتهم الموقوف إلى التحقيق أمام الجهات القضائية لذات المحكمة. بعدما جرى تقديمه الصبيحة من طرف فرقة الشرطة القضائية لامن الجزائر وسط. بعدما تم توقيفه متلبسا بشبهة تعاطي الرشوة، وهو في حالة تلبس بالجرم.

وأوردت مصادر ” النهار” أن المشتبه فيه تم توقيفه اثر مداهمة لعناصر الشرطة لمكتبه خلال أدائه مهامه الخميس من الاسبوع المنصرم. أين ضبط عنده المبلغ المالي محل الجريمة، بداخل كيس بلاستيكي فوق مكتبه. فتم حجز هذه الأخيرة بعد التقاط صور للاموال المضبوطة، واقتياد المعني إلى مركز الشرطة للتحقيق معه حول الوقائع.

وحسب ذات المصادر فإن المشتبه فيه، خضع للتحقيق بخصوص المبلغ المالي محل الرشوة الذي سلمته له سيدة بداخل مقر البلدية. و الذي انكر بخصوصه بأنه هو من طلب المزية من عندها، باعتبار أن الضحية هي من طلبت منه تسلّم كيس المال كهدية لقضاء العطلة الصيفية برفقة عائلته لكنه رفض الطلبية. رغم إلحاح المعنية على ذلك، إلى غاية الاطاحة به في حالة تلبس.