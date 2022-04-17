ايداع والي برج بوعريريج السابق مشري عز الدين الحبس

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد اليوم الأحد، بايداع والي برج بوعريريج السابق مشري عز الدين، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

كما جاء أمر ايداع مشري الحبس لضلوعه في قضية فساد اتهم بارتكابها خلال تقلده منصب الوالي على رأس ولاية بوعريريج.

وحسب مصادر النهار، فقد وجهت لمشري تهم ذات صلة بالفساد تتعلق بجنحة إساءة الوظيفة عمدا. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير.

وكذا جنحة التبديد العمدي للاموال العمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية.

ويأتي هذا في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في ذات القضية لاحقا.

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