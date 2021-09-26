ايداع وزير المالية السابق محمد لوكال الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد، بايداع وزير المالية السابق محمد لوكال، لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد.

وحسب مصادر النهار اونلاين، فإن المتهم وجهت له تهمتي إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، بعدما مثل للتحقيق صبيحة اليوم أمام قاضي التحقيق بذات الغرفة.

للإشارة، المتهم لوكال توبع بهذه التهم، خلال تقلده منصب الرئيس المدير العام لـ BEA وليس خلال توليه منصب وزير المالية.

طالع أيضا:

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb