ايداع 10 إرهابيين حبس الحراش كانوا في تواصل مع منظمات ارهابية تنشط بدول الساحل

فيما استفاد 4 آخرين من الرقابة القضائية

محكمة سيدي أمحمد:

أمر قاضي التحقيق الغرفة الخامسة لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة،اليوم الأربعاء بايداع 10 متهمين ينشطون ضمن جماعة إرهابية مسلحة، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق فيما أمر بوضع 4 متهمين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية.

حيث وجه للمتهمين الـ 14 جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تنشط خارج الوطن.

وحسب مصادر النهار فإن مثول المتهمين أمام الجهات القضائية، خلال الظهيرة من نهار اليوم جاء عقب عملية نوعية في اطار مكافحة جرائم الارهاب، قامت بها مصالح أمن العاصمة، إثر معلومات استغلتها في أعقاب عملية أولى تم فيها توقيف عناصر إرهابية تنشط بمنطقة الساحل .

أين تم تحديد هوية باقي المشتبه فيهم بالعاصمة، والذين كانوا في اتصال وتواصل مستمر مع الجماعة الإرهابية الأولى.

وأوردت ذات المصادر أن المتهمين محل المتابعة، ضبطوا خلال عملية الايقاف في وضعية تلبس بالجرم.

كما مكنت العملية من حجز اقراص مضغوطة، وأجهزة إعلام آلي وهواتف نقالة، تضمنت محادثات ورسائل كانت تجرى بين عناصر الجماعة المتواجدة بدولة الساحل والتي لا تزال تنشط تحت إمرة مختار بلمختار.