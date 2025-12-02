ايداع 10 موظفيين رهن الحبس لمتابعتهم في قضية فساد طالت الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت snta

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد بإيداع 10 موظفين رهن الحبس المؤقت بسجن قليعة لمتابعتهم في قضية فساد طالت الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت snta بوهران

المتهمون تمت متابعتهم بوقائع فساد تتعلق بتبديد اموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة

هذا وقد تم تقديم المتهمين عشية يوم امس من طرف عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة sclco بسحاولة يوم امس

امام نيابة محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية الاقتصادية بذات الجهة القضائية واستمر التحقيق الى غاية ساعات متاخرة .

كما وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06 .