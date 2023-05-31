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ايداع 13 إطارا وموظفا بالجمارك رهن الحبس المؤقت بتهمة الفساد

بقلم نجيبة سماي
ايداع 13 إطارا وموظفا بالجمارك رهن الحبس المؤقت بتهمة الفساد
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أمر قاضي التحقيق الغرفة الاولى بالقطب الجزائي الجزائي الإقتصادي  المالي بسيدي امحمد بإيداع 13 اطار و موظف في الجمارك رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.

وجاء هذا بعد أن تم التحقيق والاستماع للمعنيين بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، من بين 13 شخصا يتواجد امراة واحدة تم ايداعها رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة.

كما تم وضع بعض المتهمين الاخرين تحت اجراء الرقابة القضائية.

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