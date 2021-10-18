ايداع 17 شخصا مشتبه في انتمائهم لحركة “الماك” الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد إيداع 17 شخصا مشتبه تورطهم بإنتمائهم لحركة “الماك” الارهابية رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية. فيما امر بوضع 4 من المشتبه فيهم تحت اجراء الرقابة القضائية.

وإستمر التحقيق مع المشتبه فيهم الذي تم من طرف قاضي التحقيق المختص في قسم مكافحة الارهاب والجرائم العابرة للحدود لساعات متاخرة من صبيحة اليوم الاثنين. حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالانتماء الى منظمة ارهابية والتخطيط للقيام بعمليات ارهابية و حيازة اسلحة نارية بدون ترخيص. والمتاجرة بالاسلحة الحربية وجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.

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