 ايداع 18 متهما رهن الحبس لتورطهم في المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية

امر عميد قضاة التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي امحمد اليوم الاثنين، بايداع 18 متهما رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، ووضع 4 متهمين اخرين تحت نظام الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج عن متهم واحد لمتابعتهم من طرف نيابة المحكمة بتهم تتعلق بجناية المضاربة غير المشروعة من قبل جماعة اجرامية منظمة، والتهريب على درجة من الخطورة يهدد الاقتصاد الوطني، مع التماس اصدار أوامر إيداع ضدهم.

وجاءت أوامر قاضي التحقيق في حق 23 متهما، بعدما تم توقيف من قبل مصالح الأمن بكل من ولايات بومرداس، وتبسة وسوق اهراس وورقلة، والجلفة، في اعقاب ثبوت ارتكابهم افعال احتكار سلع ذات الاستهلاك الواسع بالسوق الوطنية، بغرض المضاربة في أسعارها، الامر الذي خلق اضطرابا في توفر هذه المواد مما أدى الى ندرتها وغلائها.

وجرى تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية، بعدما كانت نيابة محكمة الحال، قد أمرت وفق بيان اصدرته اول أمس بتطبيق عقوبات صارمة في حق المضاربين بالسلع الغذائية لوجود قرائن قوية تثبت تعمد هؤلاء اخفاءها واحتكارها لخلق ندرة بالسوق اضرارا بالقدرة الشرائية للمواطن من جهة والاقتصاد الوطني على وجه الخصوص ، بتواطؤ جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن.