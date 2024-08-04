ايداع 26 متهما الحبس في قضية شراء توقيعات الناخبين للترشح للرئاسيات

يستمع قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد منذ صبيحة يوم أمس السبت، إلى ما يقارب 50 متهما. في قضية شراء استمارات لمترشحين لرئاسيات 2024.

وحسب مصادر “النهار”، فإن قاضي التحقيق وبعد استجواب نصف العدد من الأشخاص الموقوفين أمر بايداع 26 متهما رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

وحسب ذات المصادر، فإن المتهمون في القضية تم متابعتهم في إطار التحقيق بثلاث تهم تتعلق بجنحة تقديم هبات نقدية. أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات إنتخابية وسوء استغلال الوظيفة. وتلقي مزية غير مستحقة. بحيث يتواجد من بين المتهمين منتخبين محليين بمجالس شعبية بعدة ولايات منها وهران، تيارت، عنابة، سيدي بلعباس، الجزائر، البليدة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن المحققون توصلوا إلى أن المتهمين في قضية الحال تلقوا مبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين 2و3 مليون سنتيم مقابل ملء “تزكية” الاستمارات.

كما يتواجد في القضية حوالي 40 شاهدا، سيستمع قاضي التحقيق لأقوالهم بخصوص التهم المنسوبة للمتهمين محل المتابعة.

وتأتي عملية إيقاف المتهمين وتقديمهم للعدالة، في إطار تحقيق قضائي. باشرته نيابة محكمة سيدي امحمد لورود معلومات مؤكدة حول إقدام 3 مترشحين على شراء استمارات الترشح لرئاسيات سبتمبر المقبل.