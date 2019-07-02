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ايداع 4 أشخاص الحبس المؤقت ووضع 6 آخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

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ايداع 4 أشخاص الحبس المؤقت ووضع 6 آخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة المساس بالوحدة الوطنية
بقلم نجيبة سماي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، ايداع 4 أشخاص الحبس المؤقت، بعدما تم الإستماع إليهم اليوم الثلاثاء في قضايا تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية.

كنما أمر قاضي التحقيق أيضا بوضع 6 أشخاص آخرون تحت الرقابة القضية في ذات القضية، من بينهم فتاة.

وقد وجهت للمتهمون 10 تهم المساس بالوحدة الوطنية وكذلك تهمة توزيع وبيع وعرض لأنظار الجمهور أوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وكان المتهمون يستغلون ورشة لصناعة الرايات غير الوطنية، ويصنعون رايات تحمل شتائم لمؤسسات الدولة.

حيث تم نقل المتهمون الأربعة إلى سجن الحراش، مباشرة من محكمة سيدي امحمد إلى غاية محاكمتهم.


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