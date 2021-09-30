ايداع 4 إرهابيين الحبس كانوا بصدد وضع تفجيرات لاستهداف مقرات حساسة بالعاصمة

أمر قاضي التحقيق للغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي امحمد، الأربعاء،إيداع 4 متهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية مسلحة تنشط بداخل الوطن. وحسب مصادر مطلعة التي أوردت المعلومة للنهار، فإن المتهمين ثلاثة منهم ينتمون من ولاية باتنة. ويتعلق الأمر بكل من المسمى “ل.يعقوب” و “م.محمد” و”ر.جهاد”، أما رابعهم المدعو “م.عادل” فينحدر من ولاية الطارف.

حيث نسب للمتهمين حسب نفس المصادر،تهما تتعلق بجنايات محاولة السفر إلى دولة أجنبية، ومحاولة التجنيد في إطار نشاط جماعة إرهابية. وجناية الانخراط والانتماء لجماعة إرهابية تنشط بداخل وخارج الوطن، وجنحة حيازة أسلحة وذخيرة حية من دون رخصة من السلطات المخولة.

عملية تقديم المتهمين الموقوفين، أمام الجهات القضائية، جاءت عقب إيقافهم في عملية نوعية من قبل مصالح أمن العاصمة. بعد ورود معلومات بخصوص جماعة إرهابية مسلحة، بصدد تنفيذ مخطط إجرامي يستهدف مقرات أمنية حساسة بالعاصمة.

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واستغلالا للمعلومات الواردة، اعتمدت ذات المصالح بالاستعانة بعنصر الاستعلام، خطة أمنية دقيقة، لترصد وتتبع تحركات المشتبه فيهم. بعد إصدار انابات قضائية من نيابة محكمة سيدي امحمد، ليتم بعد استغلال كل الوسائل التقنية المتاحة من توقيفهم تباعا. حيث تمكنت ذات المصالح من توقيف في نفس العملية ثلاث عناصر إرهابية قبل أسبوعين، ينحدرون من ولايات بشار، المدية وتلمسان.

كما توصلت التحريات في ذات القضية، إلى وجود اتصال وتواصل مع المتهمين رغم اختلاف مناطق تواجدهم ومواقع نشاطهم الارهابي. كما كللت العملية من توقيف أربعة ارهابيين آخرين السالف ذكرهم أعلاه. وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، قبل أن يأمر القاضي بإيداعهم رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

وحسب ما أورده مصدر “النهار”، فإن عملية إيقاف المتهمين الأخيرة، تعد تكملة للتحقيقات بقضية توقيف ثلاث عناصر إرهابية، للعملية الأولى. وهذا من خلال ما تم ذكره بمحاضر استنطاقهم، وثبت أن المتهمين كانوا ينسقون مع الإرهابيين الاربع الموقوفين في العملية الثانية. وهذا بغرض تنفيذ تفجيرات بالجزائر العاصمة، بغرض بث الرعب وخلق جو اللاأمن والاستقرار بين السكان.

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