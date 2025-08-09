ايداع 5 أشخاص الحبس المؤقت بعد شجار بأحد فنادق مدينة عين ولمان

أمر قاضي التحقيق بمحكمة عين ولمان، إيداع 5 متهمين اليوم الحبس المؤقت بعد متابعتهم من طرف نيابة الجمهورية بتهم تتعلق بتكوين جمعية اشرار مع استعمال السلاح الأبيض وتهمة محاولة القتل العمدي لاحد الأشخاص باستعمال سلاح ناري الذي لا يزال يقبع بالعناية المركزة بمستشفى محمد بوضياف لعين ولمان.

وحسب مصادر النهار فان الحادث وقع نهاية الأسبوع الفارط بعد نشوب شجار بأحد فنادق مدينة عين ولمان. قبل ان تتدخل مصالح الدرك الوطني التي أوقفت المتورطين، واحالتهم امام وكيل الجمهورية.

فيما اكد مصدر آخر ان السلطات الإدارية امرت بغلق الفندق تحفظيا لمدة 10 أيام.