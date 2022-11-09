ايداع 7 مناصرين لفريق اتحاد الحراش الحبس ارتكبوا أعمال شغب خلال مباراة حسين داي

أمرت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، بإيداع 7 مشتبه فيهم من مناصري فريق اتحاد الحراش، رهن الحبس فيما أفرجت عن 10 آخرين.

ووجهت المحكمة للمتهمين السبعة تهمة التجمهر غير المسلح والتحطيم العمدي لملك الغير، في أعقاب أعمال شغب ارتكبوها بعد نهاية مباراة اتحاد الحراش ضد نصر حسين داي.

وتسببت أعمال الشغب التي تسبب فيها المتهمون في إلحاق أضرار جسيمة طالت أملاكا عمومية وأخرى خاصة، بعد رشقها بالحجارة.

وكانت وكيل الجمهورية قد التمست إيداع جميع المتهمين حبس الحراش، قبل أن يتقرر تأجيل محاكمة المتهمين إلى تاريخ 16 نوفمبر الجاري.

ومثل المتهمون أمام المحكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، بعد ضبطهم متلبسين بارتكاب أعمال شغب بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، عقب نهاية مباراة اتحاد الحراش ضد نصر حسين داي.

وفي أعقاب الخسارة التي تكبدها فريق اتحاد الحراش، قام مناصرون بإحداث فوضى عارمة في ملعب الدار البيضاء امتدت الى غاية محطة القطار المحاذية، من خلال الاعتداء على رجال الشرطة عن طريق الرشق بالحجارة.

كما قام المتهمون بتحطيم سيارة شرطة وتخريب مدرسة وكسر زجاج نوافذها، ونوافذ محطة القطار التي طالها التخريب والتحطيم.