ايداع 9 أشخاص نفذوا هجوما مسلحا على مستشفى فرانز فانون بالبليدة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة، ايداع 9 شباب الحبس المؤقت بعد أن نفذوا هجوما مسلحا على مصلحة الاستعحالات بمستشفى فرانز فانون بالبليدة.

وحسب شهود عيان أكدوا لـ “النهار اولاين” فإن القضية تعود إلى شجار نشب بين شباب في مدينة بني تامو بالبليدة، حيث كانت حربا ضروسا قد اندلعت بينهم استعملت فيها مختلف الأسلحة البيضاء.

وأسفرت حرب الشوارع، إصابة بعض الشباب بجروح من بينهم شاب أصيب بجروح بليغة تم نقله على أثرها إلى مستشفى “فرانتز فانون” بالبليدة من اجل تلقي العلاج اللازم.

وأثناء تواجد الضحية بالقرب من مصلحة الطب الشرعى لتحرير شهادة طبية، هاجمه 9 اشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء وخلقوا حالة من الرعب والخوف داخل المستشفى.

مما استدعى الطواقم الطبية والمرضى إلى الهروب خارج المستشفى في مشهد شبيه بأفلام الرعب الأمريكية.

وعلى اثر هذه الفوضى تم تشكيل فرق أمنية من بينها فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية البليدة التي تنقلت على الفور بعد تلقيها نداء استغاثة من إدارة المستشفى.

وأغلقت قوات الأمن جميع المنافذ وطوقت المكان وأوقفت المتهمين الـ 9.