ايداع صحفي رهن الحبس عن تهم تلقي أموال الدعاية من الخارج

أمر قاضى التحقيق لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد اليوم الخميس بايداع المتهم المدعو ” ق.إ” رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، عن تهمة تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وإستقرارها العادي والوحدة الوطنية والسلامة الترابية والامن والنظام العموميين، تلقي أموال للدعاية من مصدر خارجي وعرض لانظار الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية وجمع تبرعات بدون رخصة.

وحسب بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة فإن المتهم جرى تقديمه أمام وكيل الجمهورية بعد فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح الضبطية القضائية، من خلال استغلال الاخير مقر شركة ” أترفاس ميديا” لتسيير موقع إلكتروني غير مرخص به يسمى ” رايو أم” والذي من خلاله كان المتهم يقوم بعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.